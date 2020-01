Matheus Fernandes fichado para el Barcelona

El centrocampista de 21 años, Matheus Fernandes dio a a conocer su fichaje por el Barcelona. Así mismo, anuncio acerca de su cesión al Valladolid. El jugador, Matheus Fernandes el chico brasileño, de 21 años, del Palmeiras, da un paso más en su carrera futbolística.

Matheus Fernandes fichado para seguir creciendo

El futbolista brasileño, centrocampista brasileño, Matheus Fernandes ha dado un paso más hacia adelante. El jugador tuvo su acercamiento con su fanaticada, a través de las redes sociales, donde se despidió de la afición que lo acompaño en el Palmeiras. Esto sucedió luego de dar a conocer su fichaje por el Barcelona y su cesión al Valladolid.

Aunque no existe confirmación de esta noticia por parte de los clubes, comentan que el traspsao del futbolista se dio en unos 7 millones de euros, adicionando otros 4 millones en asuntos relacionados.

Matheus resulto una revelación de La Liga del año 2018. Hasta ahora su trayectoria está hecha en el Palmeiras, donde tenía un contrato de cinco temporadas. Por lo tanto, estaba ligado al club hasta el 2023. S juego está basado en la defensa, en el robo del balón y la agilidad innata de sacar el esférico desde la retaguardia con simpleza y determinación.

En 2019, debido a la falta de confianza en el, le llegaron pocas oportunidades de lucirse en el campo. De esta forma en su primera temporada en el Palmeiras, ni Luiz Felipe Scolari, ni Mano Menezes lo activaron, dejandolo en el banquillo. Al final de la temporada lució como titular con Andrey Lopes como técnico interino. Pudo jugar en doce ocasiones y anoto un solo gol.

La despedida de Matheus Fernandes

El centrocampista, en su cuenta de Instagram escribió las siguientes notas: » Nunca he sido bueno en despedidas, pero a veces son necesarias, aunque difíciles. Me despido y agradezco a @palmeiras, un club que confió en mi potencial y me contrató el año pasado. Hoy llegó el día de cumplir u sueño de jugar en Europa. Estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. ¡Pronto nuevos desafíos, metas y sueños! Vamos adelante es solo un comienzo!»