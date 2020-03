«Canelo» y Golovkin: rumbo a la trilogía épica

La más esperada de estos tiempos. El encuentro de dos titanes, en una trilogía épica. Canelo Alvarez y Golovkin harán realidad el sueño de sus seguidores al enfrentarse nuevamente.

Canelo y Golovkin, nuevo enfrentamiento

Nuevamente, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin medirán su fuerza y resistencia. La cita esta pautada para aproximadamente el 12 de Septiembre de este mismo año.

Las fechas de sus encuentros también han tenido que ser alteradas por la crisis sanitaria. Pero, ya se ve que va tomando forma. Por lo pronto, el acuerdo para pelear contra Billy Joe Saunders ya esta listo y solo espera por ser anunciada su fecha. El encuentro estaba pautado, en Las Vegas, el dos de mayo. Sin embargo, debido al coronavirus el combate será postergado. Lo más indicado para ambos contendientes es que no pase del mes de junio. Es así como ya se habla de los primeros días del mes de junio. De la misma manera, el encuentro más directo de Golovkin y Kamil Szeremeta se reprogramó para el 6 de junio.

El combate Canelo-Saunders no quieren que se extienda más allá de esas fechas . Parece que tiene otro enfrentamiento en mente. Se trata del tercer combate entre el mexicano y Triple G, el 12 de Septiembre, en el estadio de los Dallas Cowboys.

En estos momentos se comenta hasta de la cancelación del encuentro con Sanders. En realidad, con lo de la crisis sanitarias los plazos entre las peleas podrían no cuadrar. Pero, hay que tomar en cuenta que la contienda con el británico sería en el supermedio.

Hay que destacar la importancia de este combate. Si hacemos memoria Golovkin recuperó el cinturón del peso medio de la IBF al serle despojado a Canelo Alvarez. Todo esto por no combatir y realizar la defensa obligatoria. Fue entonces, cuando el Kasajo se enfrentó a Sergiy Derevyanchenko , no dejando su posición muy claro; aunque haya ganado.

Hasta ahora, Canelo, no pelea desde que le ganara a Kovalev. Es decir que de no aparecer hasta septiembre, llevará un no conveniente descanso de nueve meses.