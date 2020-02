Absuelto Trump por mayoría en el Senado.

El caso en juicio fue iniciado con una investigación primaria, el 24 de septiembre. La actuación internacional del presidente quedó en tela de juicio y la defensa republicana demostró que a su presidencia le toca aún mucho tiempo en el poder. Demasiados criterios en juego, si es verdad o no acerca del abuso de poder y obstrucción del poder. El asunto es que aunque sea verdad un impeachment no lo ameritaba el presidente y no le convenía al país.

La verdadera razón del «impeachment»

Este proceso deja ver como se teje la política en Estados Unidos al igual que la forma como piensa su sociedad. Cada uno de los tres presidentes enjuiciados han sido para enseñarle al presidente y al mundo que el Senado es el que pone los límites.

El juicio a Trump se cerró con rapidez. Igualmente no declararon todos los testigos. Cada impeachment marca las pautas de las próximas presidencias. Es claro que los padres fundadores de este país estaban claros del poder que el presidente iba a acumular . Por lo tanto en la Constitución debí haber la declaratoria de como destituirlo bajo circunstancias determinadas. De esta manera, al artículo II, sección 4 es explicito. Así que, a Donald Trump le quedan 349 de mandato. Es así que en las próximas elecciones el pueblo lo someterá al impeachment definitivo, su reelección para cuatro años más.