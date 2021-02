Combinando los Leggings: Los mejores vestidos de punto y jerséis largos

Hoy hemos preparado la mejor selección de vestidos de punto y jerséis largos para combinarlos con nuestros Leggings. Así lograremos looks muy estilosos y a la vez super cómodos. Es que, debemos aceptar que, en esta temporada, El Legging es la prenda must have, realmente son la moda. Y puedes llevarlos en looks cómodos como en los más sofisticados.

De verdad, los leggings nos fascinan, pues, además de ser supercómodos, también combinan perfectamente con todos. Tiene una versatilidad increíble. Aunque, particularmente, a nosotras nos encantan combinarlos con los vestidos de punto o los jerséis largos talla grande. Este es un look que no falla, porque, nada como combinar nuestros leggings y prendas muy holgadas en la parte superior. Por eso, quisimos compartir contigo nuestra selección, así tendrás dónde inspirarte para tus propios looks. ¡Acompáñanos y verás!

«… un elegante y original jersey con estilo poncho. Es amplio, de color beige y está confeccionado en lana y cashmere (…) Combínalo con leggigs y stilettos, obtendrás un look con mucho estilo.»

Un jersey camel talla grande

Iniciamos nuestra selección con este maravilloso jersey color camel. Cuenta con un corte oversize y cuello redondo. Toda una prenda básica para nuestro armario. Es de Bershka y puedes llevarlos con vaqueros, pantalón chándal, falda midi y por supuesto con los fabulosos leggings.

Jersey talla grande en color negro

Otro modelo que nos encantó es este jersey en color negro y también oversize, está confeccionado en tejido de punto grueso. Es ideal para llevarlo con leggings de efecto piel. También puedes llevarlo como vestido. Realmente es muy calentito.

Un vestido de punto grueso y cuello vuelto

Te presentamos este hermoso vestido confeccionado en tejido de punto grueso, tiene cuello vuelto y es de Asos Design.

Un jersey jacquard Talla grande

Nos enamoró es hermoso jersey talla grandes con cuello subido y un aire de Navidad. Puedes combinarlo con leggings que tengan efecto ante. Además, unas botas militares mujer quedarían genial. Seria un look top.

Jersey estilo poncho

Se trata de un elegante y original jersey con estilo poncho. Es amplio, de color beige y está confeccionado en lana y cashmere. Lo conseguimos en El Corte Inglés. Combínalo con leggigs y stilettos, obtendrás un look con mucho estilo.

Jersey en color lila

En esta temporada, las tonalidades pastel continúan en plena tendencia. Por esto, si buscas incluir un poco de color en tu look, te recomendamos este hermoso jersey de estilo largo y en lila

Jersey de cuello redondo y con rayas

Siempre, adquirir un jersey con rayas es una excelente inversión . Una prenda que siempre debemos tener en nuestro fondo de armario, ideal para la temporada fría, y realmente, jamás pasarán de moda. Te presentamos es diseño con franja negra, marrón y rosa pastel. Puedes llevarlos con jeans y por supuesto, con los fabulosos leggings. Es una apuesta segura.

Jersey con colores combinados

Otro de estos hermosos jerséis coloridos, es este hermoso diseño que combina el color beige, el mostaza y el negros. Es de canalé, puedes combinarlo con muchísimas prendas, y por supuesto con los leggings. Puedes usarlo tanto en el look para calle como para estar en casa.

Otro jersey con cuello vuelto

¿Te gustan los jerséis con cuello alto? Entonces este diseño blanco es para ti. Puedes combinarlo con legging de color negro, unas deportivas y para reatar el abrigo extralargo. Es un look perfecto para llevarlo a diario.

Más vestidos de punto

Para finalizar esta selección, te mostramos un vestido confeccionado en punto grueso. Es diseñado especialmente paras mujeres que son altas. Posee cuello alto y es de color camel. Es perfecto.