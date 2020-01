Guaidó jura en la Asamblea Nacional por un nuevo ciclo de luchas sociales

Por esto mismo, el día de ayer, inició la jornada temprano. Guaidó reunió a más de un centenar de diputados que votó por su reelección como jefe del Parlamento en la sesión paralela ocurrida el domingo. La intención era dirigirse todos al parlamento y entrar unidos sin que ninguno quedara afuera. Luego de empujones y de salvar barricadas militares logro pasar hasta el interior del edificio.

En ese momento, Luis Parra volvió a iniciar una sesión donde se encontraba la bancada chavista y los diputados opositores disidentes. La sesión trató el tema de la escasez de la gasolina y la liberación de presos políticos. Parra señala que su elección es legitima y que cuenta con el apoyo de 81 diputados de los 167 que forman el Parlamento. Esa elección se efectuó a mano alzada el domingo, no hubo conteo de votos ni asistencia suficiente de diputados.

Guaidó logró entrar solo cuando Parra terminó la sesión. Después de que entonaran el himno nacional venezolano el Congreso quedó sin electricidad. Los diputados iluminaron el recinto de con las luces de los celulares. A la salida, los grupo de los colectivos arrojaron una granada de gas lacrimógeno. Todos salieron ilesos al ataque.

Estrategias del gobierno

Es evidente la intención del gobierno de dejar por fuera de la Asamblea a la oposición. Desde 2015, cuando se posicionó de la Asamblea Nacional, ha recurrido a diferentes trucos para despojarlos del recurso político más fuerte que combate al gobierno. A pesar de sobornos, amenazas, persecuciones, declaración de desacatos y los últimos sucesos dentro del Parlamento, el gobierno no ha logrado excluirlos.

Las tramoyas montadas han quedado al descubierto. Además, la comunidad internacional rechaza rotundamente los últimos sucesos. Así como los desesperados intentos del gobierno por arrebatar el Parlamento del dominio opositor. Estados Unidos, La Unión Europea y los aliados regionales consolidaron el apoyo a Guaidó. Así mismo, desde Washington advirtieron que se tomaran medidas si se produce una escalada de la crisis en Venezuela. También, si el gobierno detiene a Guaidó.

Por otra parte, Nicolás maduro, es apoyado por Cuba, China y Rusia. El mandatario sostiene que Juan Guaidó no estuvo presente porque no quiso entrar a la Asamblea porque no cuenta con los votos suficientes. A pesar de las imágenes que recorrieron al mundo del líder opositor, intentando de saltar la verja para entrar al edificio. Maduro insistió en que «si uno tiene que enfrentar una situación da la cara, pero no quiso dar la cara», según dijo mientras participaba en la inauguración de un estadio, acompañado del ministro de defensa, Vladimir Padrino López. Además señala, que los diputados dejaron solo a Guaidó por «ser muy corrupto».